رئيس الوزراء يتسلم دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد

2025-03-04 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية صربيا لدى العراق براتسلاف جيجل"، لافتاً إلى أن "السوداني تسلم، من السفير، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد، وكذلك دعوة العراق إلى المشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا، وتم بحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، الانفتاح على "التعاون مع صربيا، واستثمار الشركات الصربية في العراق في مختلف المجالات، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من خلال الفرص الاستثمارية التي تعلنها الجهات العراقية المختصة"، مشيراً إلى "التنسيق بين هيئات الاستثمار في كلا البلدين وإنشاء مجلس أعمال عراقي صربي يضمّ القطاعين الخاصين العراقي والصربي".