الإطاحة بثلاثة متهمين بحوزتهم مبلغ مالي كبير من العملة المزيفة (الدولار) في بغداد

2025-03-04 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، عن الإطاحة بثلاثة متهمين بحوزتهم مبلغ مالي كبير من الدولار الأمريكي "المزيف" في محافظة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بغداد/الكرخ، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مبلغ مالي كبير من العملة المزيفة (دولار)".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد رصد معلومات تفيد بوجود متهمين يرومون بيع العملة المزيفة داخل محافظة بغداد، حيث تم نصب كمين محكم لهم والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً، على علمهم المُسبق بأن هذه العملة التي بحوزتهم مـزيفة وصُدقت أقوالهم قضائياً".