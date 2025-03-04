اليوم ..الشرطة يلاقي زاخو في دور ثمن نهائي سلة المحترفين

2025-03-04 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتتواصل اليوم الثلاثاء، منافسات دور ثمن النهائي لدوري المحترفين بكرة السلة في العاصمة بغداد، إذ يستضيف فريق الشرطة نظيره زاخو في قاعة الشعب، ويدخل القيثارة اللقاء بأفضلية واضحة، بعدما تقدم في السلسلة بنتيجة (2 - 0)، مما يجعله على بعد انتصار واحد من حسم التأهل إلى نصف النهائي دون الحاجة إلى خوض مباريات إضافية.من جهته أكد مدرب زاخو جوتيار علي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريقه في أتم الجاهزية للمواجهة الثالثة، ولا يعاني أي غيابات مؤثرة ويأمل في تقليص الفارق وإبقاء آمال فريقه قائمة عبر تحقيق فوز يعيده إلى أجواء المنافسة".وأضاف أن"لاعبيه يتسلحون بمعنويات عالية قبل المواجهة بعد دراسة الأخطاء السابقة ورغبتهم في تقليص الفارق إلى جانب التعاقد مع المحترف الجديد آتر ماجوك، المجنس السابق لمنتخب لبنان، والذي يمتلك خبرة كبيرة وسيكون إضافة مميزة في لقاء اليوم".ورأى أنَ "مفتاح الفوز يكمن في فرض السيطرة الدفاعية، وعدم منح المنافس مساحات للتسديد سـواء من داخـل القوس أو خارجه، مضيفاً أن الانتصار في هذه المباراة سيمنح أبناء الخابور فرصة خوض المواجهة المقبلة على أرضه وبين جماهيره، مما يزيد من حظوظه في السلسلة".من جهته، استعد مدرب الشرطة خالد يحيى، بشكل مثالي لهذه المباراة، وينوي الظفر بالانتصار الثالث توالياً مما يضمن له التأهل المباشر إلى نصف النهائي دون خـوض مباريات إضافية مع أهمية مواصلة عروضه القوية وحسم المواجهة دون منح زاخو فرصة للعودة في السلسلة.