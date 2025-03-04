الدولار يقفز في بغداد.. ارتفاع جديد بأسعار الصرف في الأسواق المحلية!

2025-03-04 15:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً خلال التعاملات اليومية في البورصتين الرئيسيتين والسوق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل (المدى)، إن "أسعار صرف الدولار سجلت 149250 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي بمحال الصيرفة في بغداد". وأضاف ان "أسعار البيع في الصيرفات سجلت 150250 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 148250 دينار مقابل كل 100 […]

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