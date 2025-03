العراق على الخريطة الرقمية.. 34 مليون مستخدم وتحولات كبرى في مشهد التواصل الاجتماعي!

2025-03-04 15:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، بأن 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق. وذكر المركز في بيان تلقته /(المدى)،أن "عدد المستخدمين بلغ 34.3 مليون وفقًا للإحصائية الصادرة بتاريخ 3 آذار 2025، ما يمثل 73.8% من عدد السكان، مقارنةً بـ 31.95 مليون في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات We Are Social وMeltwater، التي […]

