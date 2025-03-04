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العراق على الخريطة الرقمية.. 34 مليون مستخدم وتحولات كبرى في مشهد التواصل الاجتماعي!

العراق على الخريطة الرقمية.. 34 مليون مستخدم وتحولات كبرى في مشهد التواصل الاجتماعي!
العراق على الخريطة الرقمية.. 34 مليون مستخدم وتحولات كبرى في مشهد التواصل الاجتماعي!
2025-03-04 15:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، بأن 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق. وذكر المركز في بيان تلقته /(المدى)،أن "عدد المستخدمين بلغ 34.3 مليون وفقًا للإحصائية الصادرة بتاريخ 3 آذار 2025، ما يمثل 73.8% من عدد السكان، مقارنةً بـ 31.95 مليون في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات We Are Social وMeltwater، التي […]

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