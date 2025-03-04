الزراعة السورية: نحتاج للتمور العراقية وهذه أبرز التحديات التي نواجهها

2025-03-04 15:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، يوم الثلاثاء،عن وجود حاجة لاستيراد التمور من العراق، وبينما كشفت عن أزمة في قطاع المواشي، حددتالعوامل التي ساهمت بتدهور واقع المزارع في البلاد.

وقال معاون وزير الزراعة، تمام الحمود، لوكالة شفق نيوز، إن "تصديرالمنتجات الزراعية يواجه مشكلات عدة، أبرزها عدم وجود جهاز مخبري لفحص الأثر المتبقيللمبيدات وإعطاء المنتجات شهادة خلو من الأثر المتبقي".

وعن الحاجة لاستيراد المحاصيل الزراعية وخاصة من العراق، أوضح الحمود،أن "سوريا تمتلك مناخاً وتنوعاً يساعدها على إنتاج الخضار كافة، لكن هناك حاجةلاستيراد التمور من العراق".

وأشار إلى أن "هناك أزمة بالنسبة للمواشي، حيث أثر التغير المناخيوانخفاض معدلات هطول الامطار على ارتفاع أسعار الأعلاف، كما خرجت العديد من مزارع الأسماكوالدواجن عن الخدمة خلال سنوات الحرب ما أدى لارتفاع أسعارها أيضاً، وهناك خطة لتصديرذكور المواشي من الخراف والعجول والماعز لتحسين واقع المربين بعد ارتفاع أسعار الأعلاف".

وكشف معاون وزير الزراعة السوري، أن "هناك عوامل وتحديات تجعل المزارعيتعرض للخسائر، لعل أبرزها التغيرات المناخية وفائض الإنتاج وعدم توفر أسواق تصريفخارجية، كما لا توجد مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، بالإضافة لارتفاع تكاليفالإنتاج وخاصة المحروقات التي هي عامل رئيسي لدى المزارع، فكل ذلك يساهم في تدهور واقعالمزارع بالبلاد".

وكان وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، أوضح في حوار مع وكالة شفقنيوز، في 23 كانون الثاني/يناير 2025، فيما يخص التعاون الزراعي مع العراق، أن"العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين تفتح آفاقاً واسعة للتعاونولا سيما في مجال الزراعة والموارد المائية، مشدداً على أن نهر الفرات يمثل شريان حياةلكلا البلدين".

وفيما يخص الصادرات والواردات الزراعية بين سوريا والعراق، أكد الأحمدأن المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها تشمل عدداً من المنتجات الأساسية، لافتاً إلىأن الحركة التجارية بين البلدين تأثرت في الفترات الماضية نتيجة العوائق الأمنية والتنظيمية.

وأضاف أن حركة التجارة ستعود بشكل أفضل في المستقبل مع استئناف التعاونالتجاري بين البلدين.