2025-03-04 15:09:05 - المصدر: ايشان

كشف محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، عن أن العام الحالي سيشهد منح إجازة إنشاء مطار المحافظة التجاري كفرصة استثمارية. وقال الزاملي، في تصريح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إنه “استقبل مؤخراً ممثلي إحدى الشركات الإماراتية في المحافظة، إذ اطلعت الشركة على الأرض التي سيبنى عليها المطار، وناقشت إنشاءه وفق أحدث الطرز المتبعة في بناء هكذا […]

ظهرت المقالة الديوانية تترقب إنشاء مطارها الخاص.. هل العراق بحاجة إلى مطار آخر؟ أولاً على ايشان.



