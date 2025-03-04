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الديوانية تترقب إنشاء مطارها الخاص.. هل العراق بحاجة إلى مطار آخر؟

الديوانية تترقب إنشاء مطارها الخاص.. هل العراق بحاجة إلى مطار آخر؟
الديوانية تترقب إنشاء مطارها الخاص.. هل العراق بحاجة إلى مطار آخر؟
2025-03-04 15:09:05 - المصدر: ايشان

كشف محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، عن أن العام الحالي سيشهد منح إجازة إنشاء مطار المحافظة التجاري كفرصة استثمارية. وقال الزاملي، في تصريح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إنه “استقبل مؤخراً ممثلي إحدى الشركات الإماراتية في المحافظة، إذ اطلعت الشركة على الأرض التي سيبنى عليها المطار، وناقشت إنشاءه وفق أحدث الطرز المتبعة في بناء هكذا […]

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الديوانية تترقب إنشاء مطارها الخاص.. هل العراق بحاجة إلى مطار آخر؟

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