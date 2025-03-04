الوائلي يعلن إكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات بجميع المنافذ الحدودية

2025-03-04 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، اكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات في كافة المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للهيئة بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الوائلي أجرى زيارة تفقدية الى عمليات الربط الشبكي في دائرة العمليات والخطط، للاطلاع على سير العمل وتقييم العاملين والاطلاع على اجراءات التدقيق والمراقبة الالكترونية".

وأشار البيان الى أن "الزيارة تمت استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتأكيده المستمر على استخدام التقنيات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل مرور البضائع الواردة إلى البلد وضمان تدقيقها وتحليل بياناتها.

وأكد البيان أن "الزيارة تهدف ايضا لايصال توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للعاملين في مجال الربط الشبكي للسونارات في المنافذ الحدودية، بضرورة توخي الدقة وتشديد الرقابة ومنع عمليات التلاعب والتهريب إضافة إلى تسهيل حركة التبادل التجاري، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء ان الانتقال للحوكمة الالكترونية طريق لا رجعة فيه".

وأوضح البيان أن "رئيس الهيأة أطلع على جاهزية الربط الشبكي مع كافة المنافذ الحدودية، وشدد على عدم خروج اي ارسالية الا بعد تدقيق وتحليل صور السونار من قبل العاملين في غرفة عمليات الربط الشبكي.

وشدد رئيس الهيئة على "ضرورة تدقيق المعاملات إلكترونياً في مقر الهيأة، بعد إرسالها من المنافذ لغرض ضمان سلامة الاجراءات وجباية الرسوم بشكل اصولي من اجل تعظيم الإيرادات"، مؤكداً على "ضرورة التنسيق العالي مع الهيئة العامة للكمارك لإكمال ربط الموازين الجسرية مع السونارات للتكامل في الاجراءات الإلكترونية والوصول إلى أفضل النتائج في مجال مكافحة الفساد وعمليات التلاعب والتهريب".