الأمن الوطني يكشف جريمة قتل مدبرة أخفيت بستار الانتحار

2025-03-04 15:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مدبرة أخفيت بستار الانتحار.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الأشرف تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل لشابة في العشرينات من عمرها، والتي حاول الجناة إظهارها على أنها حالة انتحار في ناحية القادسية بقضاء المشخاب"، مبيناً أن "تفاصيل القضية تعود عندما وردت معلومات عن حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر (21) عاما، وعند انتقال المفارز الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، أفاد المتواجدون في الدار بأن المجنى عليها أقدمت على الانتحار شنقاً باستخدام سلك كهربائي مثبت في مروحة السقف".وأوضح أنه "بعد إحالة القضية إلى مديرية أمن النجف للتحقيق، تم الكشف على الجثة في الطب العدلي حيث تبين وجود آثار ضرب على رأس المجنى عليها، مما أثار الشكوك حول حقيقة الحادث".وتابع أنه "بعد تكثيف التحريات والتحقيقات، تم إلقاء القبض على شقيق زوج المجنى عليها بالتنسيق مع مديرية أمن القادسية، وخلال التحقيق معه، اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بضرب المجنى عليها بقارورة زجاجية على رأسها مما أدى إلى فقدانها الوعي، ثم قام بتمثيل مشهد الانتحار بمساعدة والدته"، مشيراً إلى أنه "تم تصديق اعترافات المتهمين قضائياً، وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لواقعة الجريمة".