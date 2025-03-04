بيئة صلاح الدين ترصد نفايات طبية مكدسة خلف مستشفى تكريت

2025-03-04 15:51:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بيئة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية والاعتيادية مكدسة خلف مستشفى تكريت التعليمي، في مخالفة للمعايير البيئية والصحية.

وقال مدير بيئة صلاح الدين، محمد مجيد حمد، لوكالة شفق نيوز، إن فرق المديرية، ضمن جولاتها الميدانية لمراقبة التزام القطاعات المختلفة بالمعايير البيئية، رصدت أكوامًا من المخلفات الطبية وغير الطبية خلف المستشفى دون فرز أو معالجة.

وأضاف أن شعبة البيئة الحضرية وعناصر الشرطة البيئية ضبطوا أحد موظفي المستشفى أثناء نقل وتفريغ نفايات متنوعة في الموقع ذاته، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للشروط البيئية والصحية، لما قد يسببه من مخاطر صحية وانتشار للأمراض.

وأكد حمد أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قانون حماية وتحسين البيئة، للحد من هذه المخالفات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية حفاظًا على الصحة العامة.



