خبير: شبكة الكهرباء في العراق مهددة بفقد 45% بسبب الغاز الإيراني

2025-03-04 16:00:05 - المصدر: الطاقة

كشف الخبير الدولي في أسواق الطاقة، الدكتور لؤي الخطيب، أن قطاع الكهرباء في العراق مهدّد بفقدان نحو 45% من طاقته الإنتاجية بسبب الاعتماد على الغاز الإيراني. وقال الخطيب، الذي شغل منصب وزير الكهرباء العراقي سابقًا، إنه في حال عدم تجديد أميركا الاستثناء للعراق من استيراد الكهرباء أو الغاز من إيران ستفقد الشبكة الوطنية ما لا …

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