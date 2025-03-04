ادعى الجناة انتحارها.. كشف جريمة قتل شابة في النجف

2025-03-04 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، ملابسات جريمةقتل شابة في العشرينيات من عمرها، مبيناً أن الجناة حاولوا إظهارها على أنها حالة انتحاروذلك في ناحية القادسية بقضاء المشخاب في محافظة النجف.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات تلقتها الاجهزة الأمنيةعن حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر (21) عاماً، وعند انتقال المفارز الأمنية المختصةإلى موقع الحادث، أفاد المتواجدون في الدار بأن المجنى عليها أقدمت على الانتحار شنقاًباستخدام سلك كهربائي مثبت في مروحة السقف.

وأضاف البيان، أنه بعد إحالة القضية إلى مديرية أمن النجف للتحقيق، تمالكشف على الجثة في الطب العدلي حيث تبين وجود آثار ضرب على رأس المجني عليها، مماأثار الشكوك حول حقيقة الحادث.

وأوضح البيان، أنه بعد تكثيف التحريات والتحقيقات، تم إلقاء القبض علىشقيق زوج المجنى عليها بالتنسيق مع مديرية أمن القادسية، وخلال التحقيق معه، اعترفبارتكابه الجريمة، حيث قام بضرب المجنى عليها بقارورة زجاجية على رأسها مما أدى إلىفقدانها الوعي، ثم قام بتمثيل مشهد الانتحار بمساعدة والدته.

وأشار جهاز الأمن الوطني في ختام بيانه إلى تصديق اعترافات المتهمين قضائياً،وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لواقعة الجريمة.