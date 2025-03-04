2025-03-04 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقوباتعلى نادييّ الحدود وزاخو بسبب امتناع مدربيّ الفريقين حضور المؤتمر الصحفي بعدنهاية المباراة.

وذكرتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت يوم أمس الاثنين لمناقشة تقريرمراقب مباراة فريقيّ الحدود وزاخو لدوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ 4 شباط/فبراير الماضي، وانتهت بفوز زاخو بنتيجة 3-1، حيث ذكر في تقريره "امتناعمدربيّ الفريقين عن حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة".

وقررتاللجنة تغريم الناديين خمسة ملايين دينار لكل منهما، استناداً لأحكام المادة(59/5) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.