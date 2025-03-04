مختص ينتقد حكومة الإقليم بسبب العطلة المدرسية الربيعية: ضربة للعملية التعليمية

2025-03-04 16:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتقد المختص التربوي في كردستان بهروز عبد السلام، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، العطلة الربيعية الخاصة بالمدارس والتي أعلنت عنها حكومة إقليم كردستان، مؤكدا انها ضربة للعملية التعليمية.

وقال عبد السلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة التربية في حكومة الإقليم اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي من يوم 11 أذار إلى يوم الـ 24 من الشهر ذاته، وهذا يعد ضربة للعملية التعليمية، وكان الأجدر أن يتم إلغاء العطلة الربيعية خلال هذا العام".

وأضاف أن "طلبة المدارس في الإقليم حصلوا على عطلة لمدة أسبوع في نهاية العام الماضي، وحصلوا على عطلة لمدة أسبوعين بعد امتحانات الكورس الأول، وهذه المرة يحصلوا على عطلة أخرى، فضلا عن قدوم عيد الفطر، الذي سيتضمن عطلة أخرى، وهذا يعطل العملية التعليمية".

وأشار إلى أن "الجميع يعلم بأنه كانت هنالك إضرابات عديدة في مدن السليمانية وحلبجة وأطرافها، وحتى المدارس التي استمرت في الدوام، ولم تضرب، لم تكن العملية التعليمية تسري بشكل منتظم، وبالتالي كثرة التعطيل تلحق الضرر بالعملية التربوية التي بالأساس في انحدار كبير منذ سنوات، نتيجة الأزمات المختلفة".

وأعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان عن تعطيل الدوام الرسمي في إقليم كردستان لطلبة المدارس من يوم 11 أذار، وحتى يوم الـ 24 من الشهر ذاته، لتزامنها مع أعياد نوروز.