الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات

2025-03-04 16:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة.

وقال النائب أمير العموري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة".

وأضاف أنه "سعينا بما نستطيع لخدمة هذا البلد وأهله ولدينا الإيمان التام بأن الله لا يخيب سعي الساعيين".







