2025-03-04 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازمالمكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، يوم الثلاثاء، عن استحواذ العراقوالسعودية على 66% من صادرات الغرفة.

وقال الصفدي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتجات القطاع تصلإلى 44 سوقاً عالمياً، فيما تغطي 77.2% من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس قوةالإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً".

وأضاف أن "العراق والسعودية يعدّان من أكبر الأسواق المستوردةللمنتجات الأردنية في هذا القطاع، فيما تشمل الوجهات التصديرية الأخرى كلاً منالإمارات، فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا، الكويت، قطر، وليبيا".

وأشار الصفدي إلى أن "صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال 11شهراً من العام الماضي، مقارنةً بنحو 131 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023،ما يعكس تراجعاً طفيفاً في الأداء التصديري".

يذكر أن غرفة التجارة الأردنية أعلنت، مطلع العام الحالي، أن العراقجاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيرانبعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصارالاقتصادي على البلاد.