خلال 11 شهراً.. العراق والسعودية يهيمنان على 66% من صادرات "التعبئة" الأردنية
شفق نيوز/ كشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازمالمكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، يوم الثلاثاء، عن استحواذ العراقوالسعودية على 66% من صادرات الغرفة.
وقال الصفدي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتجات القطاع تصلإلى 44 سوقاً عالمياً، فيما تغطي 77.2% من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس قوةالإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً".
وأضاف أن "العراق والسعودية يعدّان من أكبر الأسواق المستوردةللمنتجات الأردنية في هذا القطاع، فيما تشمل الوجهات التصديرية الأخرى كلاً منالإمارات، فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا، الكويت، قطر، وليبيا".
وأشار الصفدي إلى أن "صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال 11شهراً من العام الماضي، مقارنةً بنحو 131 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023،ما يعكس تراجعاً طفيفاً في الأداء التصديري".
يذكر أن غرفة التجارة الأردنية أعلنت، مطلع العام الحالي، أن العراقجاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي2024.
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيرانبعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصارالاقتصادي على البلاد.