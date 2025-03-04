المشهداني: العلاقات بين العراق وأرمينا متميزة وينبغي تطويرها

2025-03-04 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية أرمينيا.





استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني اليوم الثلاثاء سفير جمهورية أرمينيا لدى العراق، السيد روبن سوغويان.





وتناول اللقاء البحث في ملف العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.





واكد رئيس مجلس النواب ان العلاقات بين العراق وأرمينا متميزة وينبغي تطويرها في المجالات كافة سواء كانت السياسية او الاقتصادية .





وبحث اللقاء ايضا مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المتغيرات التي تجري في بعض البلدان العربية .