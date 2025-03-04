"ثلاثة قوانين جدلية جديدة".. أزمة قد تطفو على الساحة السياسية العراقية

2025-03-04 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوىالسياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمةوالتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع علىقوانين خلافية أخرى تم تمريرها.

وقالتالمصادر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعاتبينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية".

وبحسبالمصادر، فأن "قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعاتواللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواببعد عيد الفطر".

وأوضحتالمصادر، أن "الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتهابعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشدالشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجةلها".

كماأن "القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمورتتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييدجماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب"، بحسب المصادر.

وكانتمصادر نيابية قد أبلغت وكالة شفق نيوز في 22 شباط/ فبراير الماضي، بأن جدلاً واسعاًيدور بين القوى السياسية حول اعتماد "السلة الواحدة" في التصويت علىالقوانين المقبلة.

وأوضحتالمصادر أن "القوى الشيعية وضعت بعض مقترحات تعديل قانون الحشد الشعبيلتمريره بانسيابية، بالمقابل ربطت القوى الأخرى تمرير قانون الحشد بالتصويت علىقانوني حل هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة للمكون السني، وتمرير حلبجة كمحافظةعراقية كمطلب لقوى كوردية".

وكانمجلس النواب العراقي قد مرر في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ثلاثة قوانين "جدلية"دفعة واحدة، وهي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والعفو العام،وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد منالجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.