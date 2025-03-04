الاتحادية ترفض الطعن في منح الجوازات الدبلوماسية الدائمة للمسؤولين

2025-03-04 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل أمير المعموري، يوم الثلاثاء، عن رد المحكمةالاتحادية الدعوى التي أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأنتعديل قانون الجوازات.

وقال المعموري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية قررتخلال جلستها اليوم رفض الدعوى المقدمة بشأن القانون الذي يتيح منح الجوازالدبلوماسي الدائم للمسؤولين وأعضاء البرلمان وعائلاتهم".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، علىمقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.