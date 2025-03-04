2025-03-04 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب شنقاً داخل منزله بسببمشاكل نفسية يعاني منها.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يعمل حلاقاً وانتحر شنقاً بواسطة لفافرقبة شتائي داخل غرفة بمنزل عائلته في حي الرسول بناحية بني سعد التابعة لمدينةبعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضافأن "الأسباب بحسب المعلومات الأولية هي مشاكل نفسية دفعته للانتحار، وتم نقلالجثة للطب العدلي من قبل الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق بالحادث".