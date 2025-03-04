2025-03-04 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ صوّت مجلس واسط، يوم الثلاثاء، على اختيار 19 مديراً جديداً للأقضيةوالنواحي في المحافظة.

وذكرمجلس المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرين الجدد الذين تم اختيارهم سيخضعونلفترة تجريبية لمدة أقصاها ستة أشهر، لتقييم أدائهم.

وبحسبالبيان فقد تم التصويت على، محمد صادق سالم قائممقاماً لقضاء الصويرة، ومهند مجيدطوكان قائممقاماً لقضاء العزيزية، وأنس مالك محمد للزبيدية، وبشير حسن عادي للنعمانية،وعلي حسين للأحرار، وعادل حمزة غريب للكوت، وجعفر عبد الجبار لبدرة، ورسول جدوع للموفقية،وكاظم كريم عليوي قائممقاماً لقضاء الحي.

كماصوّت على، شاكر حميد عوين مديراً لناحية تاج الدين، وعلي مجيد جاسم مديراً لناحيةسيد الشهداء، وطه ياسين ربيع مديراً للشحيمية، ويوسف ضايع عبود مديراً للدبوني، وناصرعودة فرج مديراً للدجيلي، وعبد الجبار جعفر مديراً لواسط القديمة، وأحمد طارق عبدالكاظم مديراً لشيخ سعد، وأحمد جبار دعدوش مديراً لجصان، وبراء فؤاد كاظم مديراً لزرباطية،ورعد جواد مديراً لناحية البشائر.