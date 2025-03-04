2025-03-04 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، كل من مدير بلديات كركوك، ومدير دائرة مجاري المحافظة من منصبيهما، وكلّفت بديلين عنهما.

ونصت الوثيقة الصادرة من الوزارة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، على "إعفاء آرام علي محمد من منصبه كمدير لبلديات كركوك، وتكليف آري سيف الدين يحيى بإدارة المنصب لمدة عام".

وكذلك "إعفاء إحسان وهبي صالح من منصبه كمدير لمديرية المجاري في كركوك، وتكليف زاكروس جان ولي بإدارة المنصب خلفاً لە".