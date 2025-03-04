إعفاء مديري بلديات ومجاري كركوك وتكليف بديلين عنهما (وثيقة)
2025-03-04 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أعفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، كل من مدير بلديات كركوك، ومدير دائرة مجاري المحافظة من منصبيهما، وكلّفت بديلين عنهما.
ونصت الوثيقة الصادرة من الوزارة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، على "إعفاء آرام علي محمد من منصبه كمدير لبلديات كركوك، وتكليف آري سيف الدين يحيى بإدارة المنصب لمدة عام".
وكذلك "إعفاء إحسان وهبي صالح من منصبه كمدير لمديرية المجاري في كركوك، وتكليف زاكروس جان ولي بإدارة المنصب خلفاً لە".