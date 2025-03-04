عقوبات على نادي نوروز.. حرمان جماهيري وغرامة 10 ملايين دينار

2025-03-04 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء،عقوبات بحق نادي نوروز بحرمان جماهيره وغرامة 10 ملايين دينار بسبب "سوء السلوك".

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة اجتمعت لمناقشةتقرير مراقب مباراة ناديي نوروز وأربيل التي جرت على اديم ملعب نوروز بتاريخ 10 شباط/فبراير 2025 ضمن دوري نجوم العراق والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح نادي نوروز".

وأضاف البيان، أنه "بعد الاطلاع تبين للجنة سوء سلوك جماهير نوروزحيث قاموا بالدقيقة 20 في منطقة خلف مرمى أربيل برمي قناني المياه على لاعبي أربيلواستخدامهم مكبرات صوت ورغم جهود المنسق الأمني وإدارة الملعب إلا انهم استمروا فياستخدامها حتى نهاية الشوط الأول".

وأشار أيضا إلى أن "الجماهير استخدمت الدخان الأسود قبل بدء المباراةوبالدقيقة 70 قيامهم برمي قناني المياه على لاعبي أربيل، وحيث تعتبر هذه الأفعال مخالفاتلمواد لائحة الانضباط والأخلاق".

وأوضح البيان، أنه "لما تقدم قررت اللجنة حرمان جماهير نادي نوروزمباراة واحدة، من الدخول إلى الملعب (أرضهم المفترضة) استنادا لاحكام المادة(49/2/ب) من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2024-2025، ومعاقبة نادي نوروز بغرامةمالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استنادا من لائحة الانضباط والاخلاقانفة الذكر، وفي حالة التكرار تكون العقوبة أشد"، مؤكدا أن "القرار صدر باتفاقالآراء وأنه قابل للاستئناف".