الإطاحة بمزور بحوزته 790 ألف دولار في بغداد

2025-03-04 17:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على رجل من مواليد 1962، بحوزته مبالغ مالية مزيفة، خلال كمين محكم في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوة ضبطت بحوزة المتهم 790 ألف دولار أمريكي مزيف، بالإضافة إلى 135 ورقة من فئة 50 يورو، و200 ورقة من فئة الليرة السورية، وذلك ضمن منطقة حي الجهاد ببغداد.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على المتهم وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.