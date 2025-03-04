ذي قار.. القضاء يعاقب ثلاثة معلمين ابتزوا زميلة لهم بنشر صورها "الخاصة"

2025-03-04 17:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بصدور أحكام قضائية بحق ثلاثة معلمينلقيامهم بابتزاز زميلة لهم بنشر صورها "الخاصة" على مواقع التواصلالاجتماعي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بحق ثلاثةمعلمين أحدهم امرأة في مديرية تربية محافظة ذي قار، لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم".

وبينأنه "تمت ‘دانة المتهمين بجريمة ابتزاز معلمة زميلة لهم في إحدى المدارسشرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث هددوها بتسريب صورها الخاصة لمجموعة منالأشخاص".