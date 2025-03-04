أرباح "التجاري الكويتي" تقفز بـ 6 أضعاف في الربع الأخير 2024

2025-03-04 17:45:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك التجاري الكويتي الثلاثاء تحقيق أرباح صافية قدرها 68.675 مليون دينار 222.57 مليون دولار في الربع الرابع من 2024 مقارنة مع 12.011 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة نسبتها 471 في المئة. وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن الأرباح الصافية السنوية بلغت 157.195 مليون دينار في 2024 مقابل 111.15 مليون دينار في السنة التي سبقتها. وأوضح أن زيادة الأرباح السنوية جاءت نتيجة زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام نتيجة صدور حكم قضائي، بالإضافة إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والتي عوضت بشكل جزئي زيادة المصاريف التشغيلية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام