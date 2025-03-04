قوة من بغداد تدمر مضافة لداعش في وادي الشاي قرب كركوك

2025-03-04 17:50:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، تدمير مضافة لداعش الارهابي في وادي الشاي قرب محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية خاصة قادمة من بغداد نفذت عملية نوعية في الجزء الشرقي من وادي الشاي قرب كركوك، استهدفت مناطق تتضمن أشجاراً وأحراجاً ومنحدرات، بالإضافة إلى بعض الجداول المائية".

وأضاف المصدر، "العملية نجحت في ضبط ثلاث مضافات كانت تشكل ركائز مهمة لاختباء الخلايا النائمة في وادي الشاي".

وأوضح، ان "العملية جرت نتيجة استخبارية دقيقة في تحديد الأهداف، وتم تنفيذها من محورين لمحاصرة تلك المضافات ومن ثم اقتحامها"، مؤكداً أنه "تم السيطرة على المضافات دون أي إصابات".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تأتي في إطار استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من جهود إنهاء ملف وجود خلايا نائمة في وادي الشاي، الذي يمثل جغرافية معقدة ومهمة استغلها داعش لسنوات للاختباء وشن الهجمات".

وأكد، ان "الجهود الأخيرة أثمرت في إنهاء ما تبقى من تلك المضافات".