2025-03-04 17:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استمرارتقديم المساعدات المالية من قبل التحالف الدولي لدعم قوات البيشمركة، مشيرة إلى أنهذه المساعدات ستُوزع وفق جدول زمني محدد يشمل الضباط والجنود التابعين للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الخميس، 6 آذار/مارس،سيكون موعداً لصرف المساعدات المالية لشهر شباط/فبراير، والتي تشمل الضباط والجنودالمنتسبين إلى ديوان الوزارة والوحدات القتالية".

وأضاف البيان، أن "هذه المستحقات تم تحويلها إلى الحسابات الرسميةللوزارة، بعد استكمال الإجراءات المالية والتدقيق من قبل المديرية العامة للموازنةوالبرامج (الحسابات العسكرية)".

كما شددت وزارة البيشمركة، بحسب البيان، على "التزام التحالف الدولي باستمراردعم قوات البيشمركة مالياً"، مؤكدة أن "أكثر من 46 ألف عنصر من القواتسيستلمون مستحقاتهم عبر مشروع حسابي الخاص بالمساعدات، بينما سيتم توزيع المستحقاتللبقية من خلال النظام المصرفي المعتمد".

وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون المستمر بين التحالف الدولي ووزارةالبيشمركة، بهدف تعزيز قدرات القوات في مواجهة التحديات الأمنية وضماناستقرارها المالي.