2025-03-04 18:00:05 - المصدر: ايشان

أعلن مركز الإعلام الرقمي (DMC)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق لعام 2025. وقال المشرف العام لمركز الإعلام الرقمي، مهند حبيب السماوي في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “هناك زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هذا العام”، مشيرا إلى أن “عدد المستخدمين بلغ […]

ظهرت المقالة بإحصائية جديدة.. 73 بالمئة من سكان العراق يستخدمون مواقع التواصل أولاً على ايشان.



