2025-03-04 18:00:05 - المصدر: ايشان

كشفت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال عن العثور على أكثر من ثلاثة مليارات دينار مخبأة في هيكل وسط بغداد. وبحسب المحكمة، فإن المفارز المختصة عثرت على ثلاثة مليارات و٣٠٠ مليون دينار، كانت مخبأة داخل هيكل منزل غير مكتمل البناء في منطقة الشعب”. وبعد تحقيقات مكثفة، فإن المتهمين باختلاس هذه الأموال هم أشقاء […]

ظهرت المقالة محاطة بالذهب.. العثور على أكثر من ثلاثة مليارات في “هيكل” وسط بغداد أولاً على ايشان.



