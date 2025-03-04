التربية تؤكد على تعزيز القيم السلوكية وهيبة المعلم في المؤسسات التعليمية

2025-03-04 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على تعزيز القيم السلوكية وهيبة المعلم في المؤسسات التعليمية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة كريم السيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ركزت خلال العام الدراسي الحالي على تعزيز الجوانب السلوكية في المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقرار منهج للتربية الأخلاقية وتفعيل دور المرشد التربوي والباحث الاجتماعي داخل المدارس".وأوضح، أن "الوزارة، عبر المديرية العامة للتعليم العام والمديرية العامة للإشراف، تصدر توجيهات دورية إلى إدارات المدارس ومديريات التربية لضمان الالتزام بالمظهر اللائق للمعلمين وتعاملهم التربوي مع الطلبة؛ بهدف الحفاظ على الصورة المهنية للمعلم".وأشار إلى، أن "طبيعة العمل داخل المدرسة قد تفرض بعض المتغيرات، مثل الأنشطة في المختبرات أو الفعاليات الاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني التغاضي عن أسس الاحترام المتبادل بين الطلبة والمعلمين، حيث يجب أن تستمر العلاقة ضمن إطار تربوي يحافظ على مكانة المعلم وهيبته".وفي سياق متصل، كشف السيد عن "اتخاذ الوزارة إجراءات صارمة بحق المعاهد المخالفة، حيث تم إغلاق العشرات منها؛ بسبب تجاوزات قانونية أو مخالفات سلوكية".وأضاف، أن "الوزارة تتابع عن كثب الظواهر السلوكية التي بدأت تتنامى داخل الصفوف الدراسية"، مؤكدًا، أن "المشكلة ليست فردية، بل أصبحت تتعزز داخل البيئة التعليمية ومن خلال بعض المنصات الاجتماعية، ما يتطلب تدخلًا حازمًا من قبل الوزارة لضبط هذه السلوكيات".وشدد على، أن "الوزارة تعتبر هيبة المعلم وصورته التربوية خطًا أحمر"، مؤكدًا، أن "المعلم يمثل قدوة للطلبة، ودوره لا يقتصر على التدريس فقط، بل يمتد ليشمل التربية والتوجيه، مما يستوجب التعامل معه بأسلوب يعكس الاحترام والتقدير لدوره في بناء الأجيال".