العامري: ما يجري في سوريا قد يمهد لتقسيمها

2025-03-04 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، يوم الثلاثاء، منتقسيم سوريا نتيجة الأحداث الأخيرة التي عصفت ببعض المناطق، مؤكداً في ذات الوقتأن الحشد الشعبي هو صمام الأمان بالنسبة للعراق.

وقال العامري، خلال مؤتمر "يوم الشهيد المقاوم" الذي اقامته حركةعصائب أهل الحق في بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحشد الشعبي أثبتجدارة كبيرة في عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً أن"الحشد هو ضمان لوحدة وعزة وأمان العراق وهو يعمل إلى جانب القوات الأمنيةالأخرى".

وعن أوضاع سوريا، يرى العامري، أن "ما حصل في سوريا خلال الفترةالقليلة الماضية لا يمكن حصوله في العراق الآن"، مشيراً إلى أن "العراقيخشى على الشعب السوري، لكن لا نخشى منه".

وتابع العامري، حديثه قائلاً إن "ما يجري في سوريا والتدخلاتالاسرائيلية والظروف الصعبة التي تعصف في المناطق الشمالية والجنوبية هيبداية لتقسيم البلاد".