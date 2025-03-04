الخزعلي: أمريكا اختارت رئيس وزراء عراقي مرة واحدة وفشلت

2025-03-04 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يومالثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتتدخل في اختيار أي رئيس مجلس وزراءعراقي، فيما أشار إلى أن الحديث عن حل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة غير صحيح.

جاء ذلك خلال مؤتمر "يوم الشهيد المقاوم" الذي اقامته حركة عصائبأهل الحق في العاصمة بغداد بقاعة مديرية الإعلام.

وقال الخزعلي، خلال كلمته في المؤتمر، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن"مقاومة المحتل في الأراضي الفلسطينية مستمرة، والعدو لا يستطيع القول إنهانتصر في معركته رغم توقف الحرب مؤقتاً في قطاع غزة"، مبيناً أن "اغتيالقادة المقاومة في فلسطين ولبنان لا يعني أن الكيان الغاصب انتصر في المعركة".

وعن أنباء حل الفصائل المسلحة في العراق، أضاف الخزعلي، أن "هناكأشخاصاً هم أشباه الرجال يظهرون في وسائل الإعلام يتحدثون عن حل الحشد الشعبيواعتقال القادة وسحب السلاح والأموال وغيرها من الأمور وجميعها غير حقيقية"،مؤكداً أن "حرية الإعلام في العراق هي من تتيح لهم الحديث هكذا ونحن نحترمها".

وأشار الخزعلي، إلى أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة هما عظيمان ولايمكن الاستغناء عنهما"، مضيفاً أن "وجود الفصائل والحشد الشعبي نتيجةتضحيات أمة عراقية".

وعن التدخل الأميركي في العراق، أوضح الخزعلي، أن "الولايات المتحدةالأميركية لم تتدخل منذ العام 2003 في اختيار أي رئيس وزراء عراقي إلا مرة واحدةوكانت التجربة فاشلة جداً".

وختم الخزعلي، حديثه قائلاً إن "هناك شخصاً يسعى للحصول على منصبرئاسة الوزراء المقبلة من خلال الدعم الأميركي"، مؤكداً أن "هذا لا يمكنأن يحصل إلا عن طريق أسمه والمشاركة في الانتخابات واختياره من قبلالشعبي العراقي".