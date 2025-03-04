2025-03-04 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

ديالى/ أخفق مجلس محافظة ديالى بعقد جلسة له، اليومالثلاثاء، بالتزامن مع استمرار التعطيل والخلافات بين الأحزاب السياسية.

ومنذ تسعة أسابيع لم يعقد مجلس محافظة ديالى أي جلسة لهبسبب الخلافات السياسية، وكان من المقرر أن يكسر هذا الجمود خلال جلسة اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس ديالى أخفق منجديد بعقد جلسته نتيجة استمرار التعطيل من قبل الجهات السياسية في المحافظة".

وأثار عدم عقد الجلسات طوال الأسابيع الماضية امتعاضاًشعبياً واسعاً، وأدى إلى ضغط وانتقادات لاذعة، خاصة وأن عقد الجلسات يتضمنمصالح المواطنين في العديد من الملفات.

بدورها قالت عضو مجلس المحافظة، دريا خيرالله، في منشورلها على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ديالى لن تبقىرهينة الفوضى، التغيير قادم وباتفاق الأغلبية"، مبينة أن "التخبطالسياسي، وضعف الإدارة، وتعطيل الجلسات بسبب الفشل في احتواء الأعضاء أوصل مجلسالمحافظة إلى طريق مسدود".

وأضافت، أن "الأغلبية قررت، ولن يكون هناك تراجعوالتغيير أصبح ضرورة حتمية، ولن نسمح باستمرار الفشل على حساب مصلحة ديالىوأهلها".

ومنذ 5 شباط/ فبراير 2024، عقد المجلس جلسته الأولى،لكنه أبقاها مفتوحة لعدم تحقيق الأغلبية المطلقة لانتخاب رئيس المجلس.

وفي 8 شباط/ فبراير 2024، فشل المجلس مرة أخرى في عقدجلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 10 أعضاء فقط من أصل 15، وانسحببعضهم بعد تلقيهم اتصالات من كتلهم السياسية، مما أدى إلى اختلال النصاب.

وبحلول 11 آذار/ مارس 2024، أخفق المجلس للمرة الرابعةفي عقد جلسته، حيث دعا رئيس السن، تركي العتبي، إلى عقد جلسة في فندق الرشيدببغداد لتشكيل الحكومة المحلية، لكن انسحاب عدد من الأعضاء حال دون اكتمال النصابالقانوني.