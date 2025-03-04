بعد 9 أسابيع من التعطيل.. مجلس ديالى يخفق مجدداً بعقد جلسته
ديالى/ أخفق مجلس محافظة ديالى بعقد جلسة له، اليومالثلاثاء، بالتزامن مع استمرار التعطيل والخلافات بين الأحزاب السياسية.
ومنذ تسعة أسابيع لم يعقد مجلس محافظة ديالى أي جلسة لهبسبب الخلافات السياسية، وكان من المقرر أن يكسر هذا الجمود خلال جلسة اليوم.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس ديالى أخفق منجديد بعقد جلسته نتيجة استمرار التعطيل من قبل الجهات السياسية في المحافظة".
وأثار عدم عقد الجلسات طوال الأسابيع الماضية امتعاضاًشعبياً واسعاً، وأدى إلى ضغط وانتقادات لاذعة، خاصة وأن عقد الجلسات يتضمنمصالح المواطنين في العديد من الملفات.
بدورها قالت عضو مجلس المحافظة، دريا خيرالله، في منشورلها على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ديالى لن تبقىرهينة الفوضى، التغيير قادم وباتفاق الأغلبية"، مبينة أن "التخبطالسياسي، وضعف الإدارة، وتعطيل الجلسات بسبب الفشل في احتواء الأعضاء أوصل مجلسالمحافظة إلى طريق مسدود".
وأضافت، أن "الأغلبية قررت، ولن يكون هناك تراجعوالتغيير أصبح ضرورة حتمية، ولن نسمح باستمرار الفشل على حساب مصلحة ديالىوأهلها".
ومنذ 5 شباط/ فبراير 2024، عقد المجلس جلسته الأولى،لكنه أبقاها مفتوحة لعدم تحقيق الأغلبية المطلقة لانتخاب رئيس المجلس.
وفي 8 شباط/ فبراير 2024، فشل المجلس مرة أخرى في عقدجلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 10 أعضاء فقط من أصل 15، وانسحببعضهم بعد تلقيهم اتصالات من كتلهم السياسية، مما أدى إلى اختلال النصاب.
وبحلول 11 آذار/ مارس 2024، أخفق المجلس للمرة الرابعةفي عقد جلسته، حيث دعا رئيس السن، تركي العتبي، إلى عقد جلسة في فندق الرشيدببغداد لتشكيل الحكومة المحلية، لكن انسحاب عدد من الأعضاء حال دون اكتمال النصابالقانوني.