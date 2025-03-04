2025-03-04 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة النفط العراقية عزت صابر، يوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن حقل جمجمال يُعد أكبر وأهم الحقول الغازية في العراق، بفضل نقاوة غازه التي تصل إلى 97%.

وأوضح صابر، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "إقليم كوردستان يتمتع بثروة غازية هائلة، وهو يمتلك بعضًا من أنقى أنواع الغاز الطبيعي، مما يجعله موردًا استراتيجيًا يمكن استثماره بشكل أفضل لخدمة المواطنين".

وأشار إلى أن حقل جمجمال يُعد من أكبر الحقول الغازية في العراق، حيث يتميز بغاز عالي النقاء يمكن الاستفادة منه مباشرة.

وأضاف أن العراق يعتمد على الغاز في توليد نحو 45% من طاقته الكهربائية، ويملك احتياطيات تمكنه من الاستفادة من هذه الثروة لمدة تصل إلى 100 عام.

ورغم هذه الإمكانيات الكبيرة، لا تزال أزمة الكهرباء في العراق قائمة، إذ تعاني البلاد من عدم توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة.

وأوضح صابر أن حل هذه المشكلة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يتطلب إعادة هيكلة القطاع الكهربائي وتحسين الاستهلاك بالتنسيق بين الحكومة والمواطنين، لضمان استغلال الموارد الغازية بشكل أكثر كفاءة.

واشار أيضا إلى أن الحكومة العراقية تعمل حاليًا على إيجاد بدائل للغاز الإيراني، مع إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من قطر عند الحاجة.