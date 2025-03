2025-03-04 18:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت فريق الناصرية بنادي أمانة بغداد اليوم، في لقاء أقيم على ملعب الأمانة في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي الممتاز. وفي تصريحات لشبكة أخبار الناصرية أعرب نائب رئيس النادي جليل صغير، عن رضاه على أداء الفريق،...

