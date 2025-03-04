أربعة انتصارات و3 تعادلات في دوري الكرة الممتاز

2025-03-04 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة (18) للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمخضت نتائج المواجهات عن فوز الاتصالات على ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، وفوز الفهد على ضيفه البحري بنتيجة 3-0، وفوز المصافي على ضيفه الصناعة بنتيجة 3 - 1، ‏وفوز الموصل على نفط الوسط 1 - 0.

‏هذا وتعادل أمانة بغداد مع ضيفه الناصرية سلبياً من دون أهداف، وتعادل البيشمركة مع ضيفه عفك ايجابياً بنتيجة 2-2، كما تعادل الكاظميه مع ضيفه الحسين إيجابياً بنتيجة 1-1.