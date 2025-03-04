2025-03-04 19:20:02 - المصدر: واع





متابعة – واع

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، دون 70 دولاراً للبرميل،

وبلغ سعر البرميل من خام برنت 69.94 دولاراً، فيما بلغ الخام الأمريكي 67.11 دولاراً للبرميل.

وواصلت أسعار النفط تسجيل خسائر، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تقارير تفيد بأن مجموعة أوبك+ ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المزمعة في إبريل /نيسان، وكذلك دخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، فضلا عن إعلان بكين عن رسوم جمركية مضادة.