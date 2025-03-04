إدارة مانشستر يونايتد في السليمانية لبحث تطوير رياضة كوردستان

2025-03-04 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس إقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى، يوم الثلاثاء،المدير السابق لنادي مانشستر يونايتد، مايكل نايتن، وذلك خلال زيارته إلى مدينة السليمانية،بحضور عدد من المستشارين الرياضيين.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الإقليم، في بيان اطلعت عليه وكالة شفقنيوز، أن اللقاء الذي حضره محمد شيخاني، المستشار الرياضي في أكاديمية نايتن، شهد مناقشةسبل تطوير الرياضة في إقليم كوردستان، لا سيما في مجال كرة القدم، وأهمية الأكاديمياتالرياضية في تنمية المواهب المحلية وفق معايير احترافية.

كما ناقش الجانبان، وفق البيان، آليات تعزيز العلاقات الرياضية بين الإقليموالمملكة المتحدة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون الرياضي بين إقليم كوردستانوالمؤسسات الرياضية العالمية، وسط تطلعات لتنفيذ مشاريع جديدة ترفع من مستوى الرياضةفي الإقليم وتفتح آفاقًا أوسع للمواهب المحلية نحو الاحتراف الخارجي.