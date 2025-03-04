2025-03-04 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت المراصد العراقية، يوم الثلاثاء، أن هزة أرضية بقوة 3,1 درجة تضرب جنوب شرق اربيل.

وقال المرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم، بلغت قوتها 3,1 درجة، وتبعد 20 كم جنوب شرق مركز مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأشار البيان، إلى الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها، داعيا المواطنين للابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.