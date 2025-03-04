الرئيس العراقي في القمة العربية: لا بديل للفلسطينيين عن أرضهم

2025-03-04 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في مصر، يوم الثلاثاء، على موقف العراق الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد الرئيس العراقي، على إدانة العراق الشديدة لقرار الكيان الصهيوني بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في الأراضي المحتلة، ورفض الدعوات لتهجير مليوني فلسطيني من غزة إلى دول أخرى.

كما دعا إلى تحرك عاجل لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وفق تقييم مدروس يحدد الاحتياجات الفعلية.

وأكد رشيد رفض العراق القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إيجاد بديل لهم خارج الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التصدي لأي مخططات تستهدف مصادرة حقوقهم المشروعة.

وشارك الرئيس العراقي اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ولدى وصوله إلى قاعة المؤتمر كان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ويرافق رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى غالب مخيف وسفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية قحطان الجنابي.