2025-03-04 19:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية الرعاية الاجتماعية في ذي قار عن بدء صرف منحة الطلبة لشهر كانون الثاني في عموم المحافظة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أوضح مدير الرعاية الاجتماعية لشؤون المرأة نوفل عبد الحميد، أن المنحة تشمل كافة مستويات التعليم، حيث يستفيد منها طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، بالإضافة...

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