الحكومة توافق على المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى ميسان

2025-03-04 19:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى ميسان. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء. وأضاف أن الجلسة شهدت البحث بالتطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتابع أن مجلس الوزراء وافق على سلسلة من القرارات المتعلقة بمشروع تطوير مصفى ميسان، تضمنت ما يلي: 1 المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا . 2 تأليف فريق جهد وطني برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة . 3 استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014 أو ما يحل محلها والوثائق القياسية . 4 استثناء المشروع من أحكام المادة 7 من التعليمات 1 لسنة 2023 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 13 لسنة 2023 . 5 منح الفريق في الفقرة 2، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية . 6يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام