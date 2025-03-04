أوروبا تتطلع إلى حشد 840 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي

2025-03-04 19:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن الخطط الجديدة للاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي قد تحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو 841 مليار دولار. وأضافت في بيان صحفي: «أوروبا مستعدة لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، سواء للاستجابة للحاجة الملحّة على المدى القصير لدعم أوكرانيا، أو لمعالجة الحاجة طويلة الأجل لتحمّل مسؤولية أكبر عن أمننا الأوروبي». وأوضحت أنها بعثت برسالة إلى القادة الأوروبيين قبل اجتماع المجلس الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، اقترحت فيها «خطة إعادة تسليح أوروبا»، التي تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من زيادة الإنفاق على القدرات الدفاعية. وتابعت قائلة: «يمكن لخطة إعادة تسليح أوروبا أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو لأوروبا أكثر أمناً وقدرة على الصمود. هذه لحظة حاسمة لأوروبا، ونحن مستعدون للارتقاء إلى مستوى التحدي». وأشارت إلى أن الخطة ستشمل اقتراضاً مشتركاً جديداً بقيمة 150 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بحيث تستثمر الدول الأعضاء هذه الأموال في ما وصفته بـ«المجالات ذات القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة». وأضافت: «على سبيل المثال: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ والذخائر، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة المسيّرات؛ بالإضافة إلى تلبية احتياجات أخرى مثل الأمن السيبراني والتنقل العسكري». وكان التكتل قد اتخذ خطوة الاقتراض المشترك المثيرة للجدل آخر مرة في عام 2020 عقب تفشي جائحة كورونا. وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، الخميس، في اجتماع مخصص لمناقشة قضايا الدفاع ودعم أوكرانيا، حيث سيتم التباحث حول مقترحات «إعادة تسليح أوروبا». ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام