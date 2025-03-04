2025-03-04 20:45:05 - المصدر: ايشان

شهد البرلمان الصربي، يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى تسببت بإصابة ثلاثة أعضاء من الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الاشتباك، بينهم امرأة حامل، كما ضربت أحدهم سكتة دماغية. وذكرت قناة N1، التابعة لشبكة CNN في صربيا، أن هذه الفوضى بدأت مع تجمع عشرات المشرعين داخل المجلس، حيث ألقى نواب المعارضة قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، […]

ظهرت المقالة قنابل دخانية وضرب.. برلمان صربيا يتحول إلى ساحة اشتباكات أولاً على ايشان.



