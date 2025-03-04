2025-03-04 20:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواظب الجامع الكبير في محافظة السليمانية منذ عشرات السنين على تقديم الدعم الإنساني من خلال توزيع آلاف الوجبات المجانية يوميًا، في خطوة تعكس قيم التكافل الاجتماعي والتضامن مع الفقراء والمحتاجين. ويزداد هذا النشاط الخيري خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم الجامع وجبات الإفطار الجماعي لآلاف الصائمين يوميًا.وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أكد الحاج إقبال لطيف، مسؤول مطعم الجامع الكبير في السليمانية، أن "هذا العمل الخيري مستمر منذ تأسيس الجامع ، ويهدف إلى تقديم الدعم الغذائي للمحتاجين على مدار العام".وأوضح أن "الجامع يوزع يوميًا 3000 وجبة غذائية مطبوخة للعوائل الفقيرة، إضافة إلى 1500 وجبة إفطار جماعي للصائمين خلال الشهر الفضيل".وأشار لطيف إلى أن "هذا المشروع الخيري يُنفَّذ بإشراف إدارة الجامع ومساهمة عدد من المتطوعين الذين يعملون يوميًا على إعداد الطعام وتقديمه للمحتاجين".وأضاف أن "هذا العمل يعكس روح التكافل الاجتماعي التي يدعو إليها الدين الإسلامي، ويهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك".ويمثل هذا النشاط الخيري، نموذجًا حيًا للعطاء والتضامن الاجتماعي، حيث يستمر الجامع الكبير في السليمانية في أداء دوره الإنساني من خلال توفير الطعام للمحتاجين، وترسيخ ثقافة التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، لا سيما في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة إلى الدعم والمساندة.