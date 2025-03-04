2025-03-04 20:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقر مجلس محافظة ذي قار، خلال جلسته الثلاثاء، شمول المحاضرينبتوزيع قطع الأراضي، كما وافق على تشكيل مجلس استشاري من المتقاعدين، إلى جانب التحضيرلتنظيم مؤتمر دولي للاستثمار والصناعات.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلسمحافظة ذي قار عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الـ 48 برئاسة نائب رئيس المجلس مرتضىجودة السعيدي وبحضور أعضاء المجلس وتم بحث عدد من الملفات والتصويت على بعض القراراتالمهمة".

واكد السعيدي، ان "المجلس ناقش موضوع تحديد التسعيرة الرسمية لأمبير المولداتالأهلية حيث تم الاتفاق على تخويل رؤساء الوحدات الإدارية بتحديد سعر الامبير بالاتفاقمع لجنة الطاقة داخل مجلس المحافظة بعد أن يتم عقد اجتماع من قبل لجنة الطاقة مع شركةنفط ذي قار وتوزيع المنتجات النفطية".

وأضاف، أن "المجلس ناقش موضوع شمول الملاك التربوي الجديد (المحاضرين)بتوزيع قطع الأراضي، وبعد المقترح المقدم من قبل سلام الفياض تم التصويت بالأغلبيةالمطلقة على شمولهم بتوزيع قطع الأراضي، وإضافة حصة إضافية وبنسبة معينة من المشمولينعلى كل وجبة دون التأثير على الشرائح الأخرى وتقوم بلدية الناصرية ومديرية البلدياتبتوزيعها".

وتابع السعيدي، أن "المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على المقترح المقدممن قبل احمد غني الخفاجي بتشكيل مجلس استشاري من قبل المتقاعدين ممن لديه خدمة ثلاثونسنة وبشروط معينة شملت حُسن السيرة والسلوك وتتم هيكلته من قبل المجلس على أن لا يتحملالمجلس اي أعباء مالية تجاه المجلس الاستشاري المشكل".

وأشار إلى أن "المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على المقترح المقدم منقبل احمد غني الخفاجي بخصوص تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار والصناعات في محافظة ذي قاربالتنسيق مع لجنة التخطيط الاستراتيجي داخل المجلس وسيكون تنظيم المؤتمر بتاريخ2025/5/3".

ولفت السعيدي، إلى ان "المجلس بحث أيضاً الموضوع المقدم من قبل رياضالضاحي بخصوص المصابين بأمراض السرطان وإمكانية توفير العلاج باهظ الثمن لهم وشمولهمبتوزيع قطع الاراضي باعتبارهم شريحة متضررة، حيث قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلسذي قار أحمد غني الخفاجي إن كمية العلاج التي تصرف من قبل وزارة الصحة لا تكفي ولاتغطي حاجة المصابين من العلاج".

واختتم السعيدي بالقول، إن "المجلس ناقش موضوع توزيع مبالغ إنعاشالأهوار حيث تم التصويت على هذا المقترح المقدم من قبل زينب شهيد الأسدي على ان تحددنسبة الاغمار 50% من المبلغ الكلي، وكذلك تحدد نسبة عدد سكان الاهوار 50% من المبلغالكلي، وتحدد من المبلغ بنسبة 15% للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم عدة أقضية ضمن رقعةالاهوار".