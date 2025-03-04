النقل النيابية: طريق التنمية سيمهد لإنشاء مدن صناعية لا تضغط على المحافظات

2025-03-04 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء طريق التنمية للعراق، مشيرة إلى أنه سيسهم في إنشاء مدن جديدة، بما فيها مدن صناعية، دون الضغط على المحافظات.

وأوضحت البجاري في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وقد بدأت شركة استشارية متخصصة بوضع المخططات اللازمة لتنفيذه".

وأضافت، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستُمول من الموازنة العراقية، وتتضمن إنشاء سكة حديد تربط بين ميناء الفاو والشعيبة وتأهيل الشبكة القديمة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكة حديد لربط بيجي وفيشخابور".

وأشارت البجاري إلى، أن "هذه المرحلة ستكون بمثابة رسالة طمأنة للشركات العالمية بأن العراق جاد في تنفيذ المشروع، ويمتلك المقومات اللازمة لإنجاحه، بما في ذلك الاستقرار الأمني وتوافر المتطلبات الفنية واللوجستية"

ونوهت، بأن "إنشاء طريق التنمية والطرق الجديدة خارج المدن سيسهم في إنشاء مدن جديدة، بما فيها مدن صناعية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة"، لافتةً إلى، أن "هذه المدن لن تضغط على المحافظات؛ لأن مسارات طريق التنمية ستكون خارجها".