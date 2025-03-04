المنافذ تشدد الفحوصات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية

2025-03-04 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الخاصة بالفحوصات البيطرية في المنافذ لحماية الثروة الحيوانية من خطر عدوى الإصابة بالأوبئة والأمراض الخطرة.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقًا من حرص هيئة المنافذ الحدودية على حماية الثروة الحيوانية من خطر عدوى الإصابة بالأوبئة والأمراض الخطرة، باشرت مديرية منفذ طريبيل الحدودي بمتابعة من رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي بتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة لضمان عدم تعرض الثروة الحيوانية إلى الأمراض".وأضافت، أن "التنسيق مستمر مع وزارة الزراعة - دائرة البيطرة في بغداد والمحافظات في عدم السماح بخروج أي عجول أو أغنام إلا بعد خضوعها لإجراءات فحص دقيقة من خلال لجان مشتركة من وزارة الزراعة ومحاجرها العاملة في المنافذ الحدودية".وتابع البيان، أن "كوادر الأطباء البيطريين في منفذ طريبيل الحدودي باشرت بفحص الأغنام للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من أي أمراض وضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري".وأكدت الهيئة، أنها "تأخذ على عاتقها بالوقوف سدًا منيعًا للحيلولة دون دخول المواد الغذائية والحيوانية التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية إلى البلاد حفاظًا على صحة وسلامة المواطن العراقي".