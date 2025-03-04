البيئة: قروض بقيمة 500 مليون دينار لمعامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال

2025-03-04 20:50:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، توفير قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دينار، لأصحاب معامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال ضمن مبادرة للبنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بناء على الاجتماع المنعقد بين وزير البيئة هلو عسكري، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، تم الاتفاق على دعم وزارة البيئة، من خلال مساعدتها في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وخصوصا فيما يتعلق بتحسين واقع حال معامل الطابوق في منطقة النهروان، والذي يزيد عددها عن أكثر من 300 معمل تقريبا. وأوضح، أن هذه المعامل تعمل بتقنيات قديمة وباستخدام النفط الأسود وهو وقود سيء ومحتواه عالي من الكبريت، ولا يحترق بشكل جيد، فكان قرار مجلس الوزراء منح مهلة لمعامل الطابوق للتحول الى الغاز المسال، على أن توفر وزارة النفط الغاز المسال لهم. وأشار إلى أن، مبادرة البنك المركزي بمنح القروض مهمة وتيسر عملية الانتقال وتوفير ما يتطلبه، حيث يصل مبلغ القرض الى 500 مليون دينار عراقي، مبيناً أن هذه المبادرة ممتازة، وستسهم كثيرا في حل مشكلة تلوث الهواء، وخصوصا في منطقة النهروان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام